Международный банк Азербайджана упростил условия выдачи наличного кредита

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) упростил условия выдачи наличного кредита. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Отныне обладатели зарплатных и пенсионных карт МБА смогут оформить кредит на упрощенных условиях. Согласно новым условиям, процент по кредиту уменьшился, а годовая процентная ставка начинается с 25%. Клиенты могут приобрести кредит без залога на сумму до 5 000 манат. В то же время срок кредита был увеличен до 36 месяцев с максимальной суммой в 15 000 манат. К примеру, если взять наличный кредит на 36 месяцев с суммой в 1 000 манат, то ежемесячный платеж будет составлять 40 манат; если с суммой в 3 000 манат – 120 манат; если с суммой в 5 000 манат – 199 манат.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, обратившись в ближайшее филиалы банка и предъявив удостоверение личности, а также зарплатную или пенсионную карточку. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.