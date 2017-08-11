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    Международный банк Азербайджана упростил работу клиентов

    Оплату кредита можно произвести с помощью пластиковых карт любого банка без комиссий

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Оплату кредита в Международном банке Азербайджана (МБА) можно произвести с помощью пластиковых карт любого банка без комиссий.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МБА. 

    Выписка о платеже может быть выслана на электронную почту по просьбе клиента. Выплату кредита МБА можно проводить посредством карт вышеуказанного банка, также и карт любых других банков страны.

    Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.

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