Международный банк Азербайджана упростил работу клиентов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Оплату кредита в Международном банке Азербайджана (МБА) можно произвести с помощью пластиковых карт любого банка без комиссий.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МБА.

Выписка о платеже может быть выслана на электронную почту по просьбе клиента. Выплату кредита МБА можно проводить посредством карт вышеуказанного банка, также и карт любых других банков страны.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.