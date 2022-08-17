"Международный банк Азербайджана" уменьшил уставный капитал

10:55

ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB) уменьшил уставный капитал на 15 млн 639 428 манатов или на 1,26%. Капитал банка составляет 1 млрд 225 млн 647 819,09 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ABB.

Решение было принято на очередном общем собрании акционеров Межбанка 30 июня.

Согласно решению, из обращения было изъято 57 млн 923 811 акций банка с ISIN-кодом AZ1004004581 номинальной стоимостью 27 копеек каждая.

Напомним, что ABB основан в 1992 году. Акционерами банка являются Министерство финансов, Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики, Небанковская кредитная организация АО "Аграркредит", другие юридические и физические лица.