Международный банк Азербайджана стал спонсором джазового фестиваля

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана выступил в роли спонсора проводимого с 14 октября в Баку Международного джазового фестиваля. Открытие фестиваля состоялось в "Elektra Events Hall".

Программа фестиваля, который продлится до 28-го октября, богата интересными мероприятиями, которые пройдут в Международном центре мугама и Джаз-клубе Rotunda. Также в рамках фестиваля будут проведены различные выставки, семинары, мастер-классы, показы фильмов и встречи с мастерами джаза.

Международный джазовый фестиваль в Баку проводится с 2005-го года. В фестивале принимают участие как местные, так и зарубежные звезды джаза. С 2017-го года этот фестиваль стал членом организации "European Jazz Network".

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.