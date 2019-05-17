​Международный Банк Азербайджана стал победителем шахматного турнира

По инициативе Ассоциации банков Азербайджана (АБА) и Шахматной Федерации Азербайджана 13-15 мая 2019-го года состоялся межбанковский турнир по шахматам по случаю 96-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Турнир, в котором приняло участие около 60 участников от 20 кредитных организаций, проводится уже в четвертый раз, с 2016-го года.

Согласно результатам турнира победу в командном зачете, сохранив прошлогоднее первенство, одержала команда Международного Банка Азербайджана. Сотрудники банка заработали 21,5 балла в командном зачете. Капитан команды Рауф Гаджылы, выиграл 9 игр, набрав 9 очков и третий год подряд стал победителем индивидуального зачета.

Основной целью проведения этого турнира является популяризация шахмат в Азербайджане, а также повышение эффективности времяпрепровождения сотрудников банковского сектора.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.