Международный банк Азербайджана создал региональный Центр инкассации

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана в рамках оптимизации своей деятельности и улучшения качества банковских услуг для населения создал в Евлахском районе региональный Центр инкассации.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МБА.

На начальном этапе Центр будет обслуживать банкоматы в Евлахе, Тертере, Агдаме, Агдаше, а также в Мингячевире. В целом предполагается осуществлять инкассацию 115 банкоматов, включая банкоматы в близлежащих районах. Такой центр позволит осуществлять операции по инкассации в условиях централизованного, безопасного рабочего режима.

Подобная практика создания регионального Центра инкассации впервые была представлена в Баку. Опираясь на положительный результат, банк намерен воспользоваться этой практикой и в других регионах. Вслед за Центром инкассации Евлахского района подобные учреждения планируется создать и в нескольких других регионах. До создания этого Центра инкассацией банкоматов занимались местные филиалы и отделения банка. Организация региональных центров инкассации повысит эффективность операций по инкассации в Международном банке Азербайджана.

Международный банк Азербайджана обладает крупнейшей сетью банкоматов в стране. К услугам клиентов представлены 756 банкоматов.

Информация о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.