Международный банк Азербайджана проводит тендер

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) объявил открытый тендер на закупку оборудования и программного обеспечения для внедрения системы Backbase.

Как сообщает Report, основной выбор для оборудования - IBM, альтернативный вариант – серверы LENOVO, основной выбор для программного обеспечения – ORACLE.

Взнос за участие в тендере – 100 манатов. Претендентам следует предоставить первоначальные документы до 12 июня, тендерное предложение и банковскую гарантию в размере до 10% стоимости тендерного предложения до 22 июня в головной офис МБА по адресу г. Баку, Сабаильский район, ул. Низами, 67. Контактное лицо - Эмин Ибрагимов. Тел.: (012) 493-00-91, внутренний 2700, 2703.

Предложения будут рассматриваться в 11:00 23 июня по указанному адресу.