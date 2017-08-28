Международный банк Азербайджана проводит новую кампанию

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана проводит кампанию в канун праздника Курбан. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

На этот раз Банк предлагает несколько уникальных возможностей в канун праздника Курбан: карты "Qiblə" Debit MasterCard Platinum всего за 10 манат; 50%-ная скидка на аренду депозитных сейфов; до 50% скидок на карты VISA/MasterCard Gold, Platinum, AMEX Gold, Green, VISA Gold Prime.

Кампания действительна в период с 28 августа 2017 года по 31 августа 2017 года. Клиенты могут воспользоваться вышеупомянутыми услугами в любом филиале и отделении банка, а также могут заказать платежные карты в этом разделе.

О других продуктах и услугах Международного банка Азербайджана можно узнать, обратившись в любой из 36 филиалов и 40 отделений банка либо же посредством веб-сайта, Информационного Центра 937, а так же официальной страницы в Facebook.