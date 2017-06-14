Международный банк Азербайджана проводит кредитную кампанию

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) запустил новую кампанию под лозунгом "Вместе много лет!", приуроченную ко Дню работников здравоохранения. В рамках кампании, сотрудники здравоохранения, а именно обладатели зарплатных карт, эмитированных со стороны МБА, получат возможность приобрести данный кредит на выгодных условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках компании медработники могут получить кредит до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев. Годовая процентная ставка – от 24%. До 2000 манатов поручитель не требуется. Оформляется кредит без комиссии.

Кампания продлится до 30 июня.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения не посещая банк.

Кроме этого, клиенты МБА могут воспользоваться услугой Randevu, которая предоставляет возможность назначить встречу заранее и получить обслуживание без ожидания в очереди.