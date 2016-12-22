Международный Банк Азербайджана провел викторину для школьников в Сальяне

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана (МБА) в рамках реализации программы корпоративной социальной ответственности продолжает поддерживать развитие таких сфер, как спорт, культура, образование в регионах страны.

Как сообщили Report из банка, в рамках этой программы Сальянское отделение МБА по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового Года провело мероприятие для группы школьников школы №1 с целью их просвещения в сфере банковских услуг. Вначале школьникам было рассказано об устройстве банковской системы, в том числе о деятельности ведущего банка страны МБА. Затем среди школьников была проведена викторина, охватывающая вопросы о банковской сфере. Школьники, занявшие призовые 1, 2 и 3 места, были награждены призами.

Всем школьникам принявшим участие в мероприятии были вручены новогодние подарки. МБА намерен и далее продолжать проведение подобных мероприятий, нацеленных на личностное развитие детей, а также повышение уровня их финансовой грамотности.