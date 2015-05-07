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    Международный банк Азербайджана привлек новый иностранный кредит

    МБА и корейский EXIMBank подписали кредитный договор

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) и корейский банк The Export Import Bank of Korea (KEXIMBank) подписали договор о предоставлении кредита на сумму 100 млн. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках данной кредитной линии будет финансироваться импорт товаров корейских производителей.

    Отметим, что главным акционером МБА является министерство финансов Азербайджана, которому принадлежит 51,07 процента акций.

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