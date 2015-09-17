​Международный Банк Азербайджана привлек крупный зарубежный кредит

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали в Люксембурге договор о предоставлении кредита на сумму 50 млн. евро. Как сообщает Report со ссылкой на МБА, кредитная линия нацелена на оказание поддержки малому и среднему предпринимательству в Азербайджане и будет направлена на финансирование приоритетных бизнес проектов в этой сфере.

Кредитный договор позволит расширить доступ малого и среднего предпринимательства к финансированию в Азербайджане. В особенности, этими возможностями смогут воспользоваться компании, действующие в сфере услуг и промышленности ненефтяного сектора.

Отметим, что Европейский инвестиционный банк - финансово-кредитное учреждение Европейского Союза для финансирования развития в форме долгосрочных кредитов. Акционерами банка являются страны-члены ЕС.