​Международный банк Азербайджана привлек крупный иностранный кредит

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) привлек синдицированный кредит в эквиваленте 200 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, организацию сделки осуществили Citibank N.V., Ingbank N.V., RaiffeisenBank International AG и UniCredit Bank Austria AG.

Изначально планировалось организовать кредит в эквиваленте 125 млн. долларов США, однако впоследствии, при участии 18 международных финансовых институтов в качестве кредиторов сумма синдицированного кредита достигла 200 млн. долларов США.

Кредит выдан на 365 дней и будет использован в корпоративных и торговых целях.