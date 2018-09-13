Международный Банк Азербайджана представляет новую Осеннюю кредитную кампанию

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана объявил о запуске новой «Осенней» кредитной кампании. Посредством данном кампании Банк создает для своих клиентов широкий спектр возможностей.В рамках кампании клиенты Банка смогут получить наличный кредит, а выплачивать ежемесячные выплаты основного долга по нему - спустя 3 месяцаили могут выбрать услугу 2% скидки на кредитные проценты.
Этими обеими возможностями смогут воспользоваться все обладатели зарплатных карт Международного Банка Азербайджана. В свою очередь обладатели пенсионных карт Банка смогут воспользоваться 2% скидкой на кредитные проценты без комиссии.
Преимущества кампании:
• Сумма кредита – До 20.000 манат
• Срок кредита – До 60 месяцев
• Годовая процентная ставка - С 2% скидкой, начиная с 23%
• В случае суммы кредита до 5000 – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ
• Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ
Кампания активна до 10 октября.
Наличный кредит возможно приобрести в любом филиале Международного Банка Азербайджана. Для этого достаточно лишь подойти в филиал с удостоверением личности, зарплатной или пенсионной картой. Кроме того, оформить кредит можно отправив последние 8 цифр Вашей зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937. Для более детальной информации клиенты могут связаться с нашим Информационным Центром посредством номера 937.
Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центрпо короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.
Tural İbadlıАвтор новости
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