Международный Банк Азербайджана представляет новую Осеннюю кредитную кампанию

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана объявил о запуске новой «Осенней» кредитной кампании. Посредством данном кампании Банк создает для своих клиентов широкий спектр возможностей.В рамках кампании клиенты Банка смогут получить наличный кредит, а выплачивать ежемесячные выплаты основного долга по нему - спустя 3 месяцаили могут выбрать услугу 2% скидки на кредитные проценты.

Этими обеими возможностями смогут воспользоваться все обладатели зарплатных карт Международного Банка Азербайджана. В свою очередь обладатели пенсионных карт Банка смогут воспользоваться 2% скидкой на кредитные проценты без комиссии.

Преимущества кампании:

• Сумма кредита – До 20.000 манат

• Срок кредита – До 60 месяцев

• Годовая процентная ставка - С 2% скидкой, начиная с 23%

• В случае суммы кредита до 5000 – БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ

• Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания активна до 10 октября.

Наличный кредит возможно приобрести в любом филиале Международного Банка Азербайджана. Для этого достаточно лишь подойти в филиал с удостоверением личности, зарплатной или пенсионной картой. Кроме того, оформить кредит можно отправив последние 8 цифр Вашей зарплатной или пенсионной карты на короткий номер 8937. Для более детальной информации клиенты могут связаться с нашим Информационным Центром посредством номера 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центрпо короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.