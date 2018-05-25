Международный банк Азербайджана предоставляет кредиты фермерам под 7% годовых

Баку. 25 мая. REPORT.AZ / Международный Банк Азербайджана приступает к выдаче кредитов фермерам на льготных условиях. Подобные льготы предусмотрены в рамках протокола о намерениях, подписанного между Банком и Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве сельского хозяйства.

Максимальная сумма кредита, выдаваемого под сельскохозяйственные нужды, составляет 200 000 манатов. Кредиты предоставляются по ставке в 7% годовых.

Напомним, что 24-го мая Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве сельского хозяйства подписала протокол с 8 кредитными организациями, действующими в стране. Одним из этих банков стал Международный Банк Азербайджана. Протокол подписали глава Государственной службы Мирза Алиев и директор департамента по развитию корпоративного бизнеса Международного Банка Азербайджана Ульви Гасымов.

На церемонии подписания также присутствовали представители Палаты надзора над финансовыми рынками, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана и Азербайджанской Ассоциации производителей и экспортеров граната.

Директор департамента по развитию корпоративного бизнеса Ульви Гасымов заявил: «Поддержка малого и среднего предпринимательства является приоритетом для Международного Банка Азербайджана. Особую значимость имеют проекты по финансированию сельского хозяйства. Кредитный лимит, предоставленный в рамках этого протокола сыграет значимую роль в финансировании сельскохозяйственных проектов».

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