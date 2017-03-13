Международный банк Азербайджана предоставит клиентам возможность продавать взятое в ипотеку жилье

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) предоставил новые возможности клиентам, купившим жилье у строительных компаний, в рамках его проектов по жилищному кредитованию.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МБА.

Теперь для клиентов, получивших кредит на покупку жилья и желающих продать предмет ипотеки, банк создал соответствующие условия. Для этого нужно обратиться в банк и строительную компанию и предоставить необходимые документы.

Напомним, что на данный момент МБА приостановил выдачу кредитов на приобретение жилья за счет собственных средств в рамках партнерства со строительными компаниями. Однако МБА включен в список уполномоченных банков-агентов Азербайджанского ипотечного фонда.

Ипотечные кредиты выдаются в манатах гражданам Азербайджана на приобретение жилищных площадей прошедших государственную регистрацию с правом на собственность. Максимальный размер кредита составляет 100 тыс. манатов. Обычные ипотечные кредиты выдаются по годовой ставке 8% сроком до 25 лет, льготные ипотечные кредиты - по годовой ставке 4% сроком до 30 лет.

Для получения ипотечного кредита клиентам банка необходимо пройти регистрацию на электронном ипотечном портале https://e-ipoteka.az/ и записаться в очередь в выбранный ими банк-агент.

Напомним, что информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.