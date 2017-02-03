Международный Банк Азербайджана предлагает скидки на платежные карты

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана (МБА), поддерживающий развитие безналичных платежей в стране, предлагает скидки до 80% на тарифы по обслуживанию платежных карт.

Об этом Report сообщает со ссылкой на банк.

Теперь МБА предлагает карты Visa Classic и MasterCard Standart по цене от 10 манатов, Visa и MasterCard Gold - от 30 манатов, а Platinum карты - от 50 манатов.

МБА, являясь единственным эмитентом карт American Express в Азербайджане, предлагает скидки и на их обслуживание. Теперь карты American Express Green можно приобрести по цене от 60 манатов, American Express Gold - от 150 манатов.

Отметим, что МБА, обладающий сетью состоящей из 763 банкоматов и свыше 11 тыс. POS-терминалов, обеспечивает платежные карты наивысшими стандартами безопасности. Эти карты можно заказать во всех филиалах и отделениях банка.

Находящийся на новом этапе деятельности, МБА продолжает реализацию мероприятий с целью повышения эффективности, стимулирования продаж путем усиления конкурентоспособности своих продуктов и услуг и самое главное повышения уровня удовлетворенности клиентов.