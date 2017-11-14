Международный банк Азербайджана предлагает премиум-карты со скидкой до 50%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана, поддерживающий развитие системы безналичных расчетов в стране, запустил новую кампанию по пластиковым картам. Как сообщает Report со ссылкой на банк, кампания приурочена к 17 ноября - Дню Национального возрождения. В рамках кампании, действующей в период с 14-30 ноября, карты VISA Gold и MasterCard Gold можно приобрести по цене 10 манатов.

Кроме того, в период с 14-17 ноября карты VISA / MC Platinum, AMEX Green можно будет приобрести с 50%-ной, а карты VISA Gold Prime, VISA Platinum Prime, VISA Infinite, MasterCard World Elite, AMEX Gold, AMEX Platinum с 40% скидкой.

Международный банк Азербайджана является лидером среди Азербайджанских банков по количеству партнеров в сфере международных платежных систем. Благодаря этому сотрудничеству клиенты банка могут воспользоваться всеми услугами и преимуществами данных карт в любой точке мира. МБА, обладающий самой широкой сетью банкоматов стране, также лидирует и в сфере безналичных операций. Пластиковые карты банка можно заказать онлайн: https://www.ibar.az/az/individual/cards/.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.