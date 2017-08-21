МБА предлагает кредит наличными сотрудникам ССГО без комиссии и поручителя

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана запускает льготную кампанию, приуроченную к профессиональному празднику сотрудников Специальной службы государственной охраны (ССГО), отмечаемого 23 августа.

Как сообщает Report, в рамках кампании военнослужащие и сотрудники Специальной службы государственной охраны, являющиеся владельцами зарплатных карт Международного банка Азербайджана смогут получить кредит по льготным условиям. Кампания проводится в период с 21 августа по 31 августа.

Преимущества данной кампании: сумма кредита – до 15 000 манатов, срок выдачи кредита – до 36 месяцев, годовая процентная ставка – со скидкой в 2% / начиная с 25%, до 3 000 манатов поручитель не требуется, оформление кредитов без комиссии.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшее филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.