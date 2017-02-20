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    Международный банк Азербайджана повысил ставки по манатным депозитам

    С начала года также выросли ставки по депозитам в долларах

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) повысил годовую ставку по депозитам в манатах до 13%. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МБА.

    По желанию клиента проценты по депозиту могут выплачиваться как на ежемесячной основе, так и в конце срока депозита. Клиенту также предоставляется кредитная линия, определяемая в соотношении с суммой размещенного депозита.

    Отметим, что МБА с начала текущего года также повысил ставки по депозитам в долларах до 3,25%. Депозиты принимаются во всех филиалах банка.

    Напомним, что основным акционером МБА, обладающим сетью из 36 филиалов и 40 отделений, является правительство Азербайджана. МБА является крупнейшим банком Южного Кавказа по объему активов, клиентской базе и портфелю международных операций. Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех филиалах и отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.

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