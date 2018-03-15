Международный банк Азербайджана покидает российский и грузинский рынки

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) внес ясность в вопрос о закрытии ряда дочерних структур.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, дочерние структуры, в отношении которых принято решение о ликвидации, – "Банк "МБА-Москва", "Международный банк Азербайджана – Грузия" (МБА-Грузия) и ООО "Бизнес-Рабита".

Исполняющий обязанности председателя правления МБА Аббас Ибрагимов заявил: "На общем собрании акционеров банка, состоявшемся 14 марта 2018 года, было принято решение о закрытии "Банка "МБА-Москва", "МБА-Грузия" и ООО "Бизнес-Рабита". Конечно же, данное решение основывалось на результатах всестороннего анализа дочерних предприятий. Была принята во внимание экономическая эффективность вышеуказанных структур для будущей деятельности банка и принято решение об их закрытии. Данный шаг также связан с планами по подготовке к приватизации самого МБА".

Процесс ликвидации дочерних предприятий пройдет в соответствии с законодательством стран, где они осуществляли свою деятельность. Все обязательства перед клиентами будут выполнены.

Другие дочерние структуры банка, в том числе процессинговый центр "Азерикард" и "Международная лизинговая компания" продолжат свою деятельность.

Отметим, что ЗАО "Aqrarkredit" передало долю своего участия в акционерном капитале МБА правительству страны. Таким образом, правительству страны теперь принадлежит 96,5% акций банка.