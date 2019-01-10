Международный банк Азербайджана отмечает день основания

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана, ведущий финансовый институт Южного Кавказа, отмечает 10-го января день своего основания. Банк, находящийся на новом этапе развития и нацеленный на достижение новых стратегических целей, успешно завершил 2018 год и сохранил лидерство по объему активов и уровню доходности.

По данным на 31-ое декабря 2018-го года, активы Международного Банка Азербайджана составили 7,9 миллиарда манатов. Мероприятия, проводимые в течение года по повышению доходности, оптимизации расходов и улучшению качества обслуживания, еще более укрепили капитальные позиции банка. Таким образом, совокупный капитал Международного Банка Азербайджана за 2018-ый год вырос до 982 миллионов манат. Уровень адекватности капитала повысился с 17% до 32%.

Дальнейшее укрепление рыночных позиций банка, широкое внедрение инновационных банковских технологий в сфере услуг и продуктов, развитие Международного банка Азербайджана в условиях усиления конкуренции на финансовом рынке и приобретение самого передового банковского опыта станут основными стратегическими целями для банка на этот год.

Банк объявил о начале ряда новых кампаний по случаю дня создания. Держатели пенсионных и зарплатных карт Международного Банка Азербайджана в рамках кампании, проводимой с 11 по 18 января, смогут получить кредит наличностью со скидкой в 2% на годовую процентную ставку, без комиссии и без поручителя (при выдаче кредитов на сумму до 5000 манатов). Более подробная информация о наличных кредитах Международного Банка Азербайджана по ссылке: https://www.ibar.az/ru/individual/credits/

По случаю дня основания Международный Банк Азербайджана проводит специальную кампанию по картам American Express. В рамках кампании с 11 по 31 января 2019-го года каждый, пополнивший карточный счет на 100 манатов или 100 долларов, получит бесплатно дебетовую карту "American Express Green" с годовым сроком обслуживания. Помимо этого, всем заказавшим эту карту будет предоставлена карта "Mastercard Standard" в подарок. На этом преимущества кампании не заканчиваются, ведь все карты, эмитированные в рамках кампании, будут автоматически подключены к клубу "Qayğıkeş" Международного Банка Азербайджана и смогут воспользоваться возвратом до 10% от уплаченной суммы в различных пунктах продаж, являющихся партнерами банка. Отметим, что Международный Банк Азербайджана является эксклюзивным партнером American Express на территории Азербайджана.

Международный Банк Азербайджана также проводит скидочную кампанию на карты VISA Gold, VISA Platinum, MasterCard Gold и MasterCard Platinum. С 11 по 18 января эти карты можно приобрести с 50% скидкой. Весь ассортимент пластиковых карт банка можно заказать онлайн здесь.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/