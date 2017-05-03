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    Международный Банк Азербайджана открыл обновленный филиал Гарадаг

    Обновление офисов обслуживания в соответствии с новой концепцией проводится в рамках проекта трансформации филиальной сети

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана (МБА) представил клиентам обновленный офис филиала Гарадаг. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка.

    По информации, филиал отныне будет действовать по адресу город Баку, Сабаильский район, ул. Гурбана Аббасова 29 – в бизнес центре Sahil. В филиале, оборудованном в соответствии с современными банковскими технологиями, созданы все условия для качественного обслуживания клиентов.

    Обновление офисов обслуживания в соответствии с новой концепцией проводится в рамках проекта трансформации филиальной сети, проводимой банком. Ранее МБА открыл в рамках новой концепции офис обслуживания частных клиентов. Этот процесс поэтапно охватит и другие филиалы и отделения банка. В рамках проекта предусматривается упрощение процесса обслуживания клиентов в филиалах банка, ускорение и повышение эффективности обмена данными, сокращение очередей и тем самым повышения уровня удовлетворенности клиентов.

    Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937.

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