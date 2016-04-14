​Международный банк Азербайджана открыл кредитную линию на 3 млн. долларов для золотодобывающей компании

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) открыл кредитную линию на 2,9 млн. долларов для золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на 1 апреля 2016 года долг компании перед МБА сократился до 9,7 млн. долларов. Отметим, что на начало текущего года этот показатель был равен 11,7 млн. долларов. Таким образом, в первом квартале текущего года компания вернула банку 2 млн. долларов, банк же открыл для компании кредитную линию на 2,9 млн. долларов.
Кроме того, долг Anglo-Asian Mining Yapı Kredi Bank с начала текущего года сократился на 500 тыс. долларов и на 1 апреля составил 1,2 млн. долларов. Долг компании Pasha Bank не изменился (4,6 млн. долларов).
Отметим, что чистый внешний долг компании с начала года сократился на 1,7 млн. долларов и на 1 апреля составил 47,5 млн. долларов.
Долги компании на 1 апреля отражены в нижеследующей таблице:
|Кредиторы
|Долг (млн. долларов)
|Amsterdam Trade Bank - Agitation plant loan
|24,7
|International Bank of Azerbaijan - loan
International Bank of Azerbaijan - credit line
|9,7
2,9
|Atlas Copco equipment finance loan
YapiKredi
Pasha Bank Director (Reza Vaziri)
|1,5
1,2
4,6 3,9
|Total Loans
|48,5
|Cash on hand and at bank
|(1,0)
|Net debt
|47,5
Напомним, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году, серебра - в 2010 году.
Nərmin RəhimovaАвтор новости