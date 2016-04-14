​Международный банк Азербайджана открыл кредитную линию на 3 млн. долларов для золотодобывающей компании

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) открыл кредитную линию на 2,9 млн. долларов для золотодобывающей компании Anglo-Asian Mining.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на 1 апреля 2016 года долг компании перед МБА сократился до 9,7 млн. долларов. Отметим, что на начало текущего года этот показатель был равен 11,7 млн. долларов. Таким образом, в первом квартале текущего года компания вернула банку 2 млн. долларов, банк же открыл для компании кредитную линию на 2,9 млн. долларов.

Кроме того, долг Anglo-Asian Mining Yapı Kredi Bank с начала текущего года сократился на 500 тыс. долларов и на 1 апреля составил 1,2 млн. долларов. Долг компании Pasha Bank не изменился (4,6 млн. долларов).

Отметим, что чистый внешний долг компании с начала года сократился на 1,7 млн. долларов и на 1 апреля составил 47,5 млн. долларов.

Долги компании на 1 апреля отражены в нижеследующей таблице:

Кредиторы Долг (млн. долларов) Amsterdam Trade Bank - Agitation plant loan 24,7 International Bank of Azerbaijan - loan

International Bank of Azerbaijan - credit line 9,7

2,9 Atlas Copco equipment finance loan

YapiKredi

Pasha Bank Director (Reza Vaziri) 1,5

1,2

4,6 3,9 Total Loans 48,5 Cash on hand and at bank (1,0) Net debt 47,5

Напомним, что в Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота в Гедабекском месторождении началась в 2009 году, серебра - в 2010 году.