Международный банк Азербайджана оштрафован на 272 тыс. манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) на 272 344 маната.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, причина штрафа в нарушении требований к обязательным резервам, установленных законом "О Центральном банке" и внутренними правилами ЦБА. Эти нормы направлены на эффективное управление ликвидностью в банковском секторе.
В период с 15 октября по 14 ноября МБА не обеспечил необходимое количество обязательных резервов на корреспондентских счетах в ЦБА, что стало основанием для применения финансовых санкций в соответствии с законодательством.