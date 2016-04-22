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    ​Международный банк Азербайджана опроверг информацию о консолидации

    МБА: Bank Standard не ведет никаких переговоров о слиянии

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) прокомментировал распространенную информацию о консолидации МБА с ЗАО Bank Standard. Как сообщает Report, пресс-секретарь банка Ядигар Джафарли опроверг данную информацию. Он отметил, что МБА и Bank Standard не вели переговоров о консолидации.

    Отметим, что на днях со ссылкой на банковские источники распространилась информация о том, что указанные банки ведут переговоры по консолидации, и вопрос слияния банков должен решиться к концу апреля. 

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