​Международный банк Азербайджана опроверг информацию о консолидации

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) прокомментировал распространенную информацию о консолидации МБА с ЗАО Bank Standard. Как сообщает Report, пресс-секретарь банка Ядигар Джафарли опроверг данную информацию. Он отметил, что МБА и Bank Standard не вели переговоров о консолидации.

Отметим, что на днях со ссылкой на банковские источники распространилась информация о том, что указанные банки ведут переговоры по консолидации, и вопрос слияния банков должен решиться к концу апреля.