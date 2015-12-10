Международный банк Азербайджана обнародовал убытки

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) обнародовал итоги деятельности за январь-июнь 2015 года.

Как сообщает Report, официальная информация банка подтверждена аудиторской компанией Deloitte. Согласно консолидированному отчету по финансовому положению банка на 1 июля 2015 года, в первом полугодии убытки составили 215,85 млн. манатов. Аналогичный период прошлого года МБА завершил с прибылью в объеме 41,124 млн. манатов.

Активы банка в первом полугодии выросли на 1 558,84 млн. манатов или 17% и достигли 10 757,61 млн. манатов. Рост активов связан с расширением кредитования. Так, за шесть месяцев объем кредитов увеличился на 1 497,61 млн. манатов или 19% и составил 9 352,61 млн. манатов, что в основном связано с курсовой разницей по итогам девальвации национальной валюты.

За отчетный период резервы на покрытие убытков по проблемным кредитам выросли в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 303,435 млн. манатов. Выплаты по депозитам в годовом сравнении сократились примерно в 4 раза - до 120,194 млн. манатов, задолженность банкам выросла более чем в 15 раз, составив 447,990 млн. манатов. Если в прошлом году отмечалось положительное сальдо движения наличных средств в банковских операциях в объеме 17,333 млн. манатов, в первом полугодии этого года оно составило -151,881 млн. манатов.