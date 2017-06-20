Международный банк Азербайджана объявил о новой кредитной кампании

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) запускает льготную кампанию, приуроченную к Дню моряка и Дню Вооруженных сил. В рамках кампании военнослужащие и сотрудники флота, являющиеся носителями зарплатных карт МБА, смогут получить кредит по льготным условиям.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, кампания проводится в период с 21 июня по 5 июля.

В рамках кампании предлагается кредит до 15 тыс. манатов сроком до 36 месяцев. Годовая процентная ставка – со скидкой в 2%. До 3 тыс. манатов поручитель не требуется. Оформление кредитов без комиссии.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшие филиалы банка и предъявить удостоверение личности. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.