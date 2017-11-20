Международный банк Азербайджана объявил кампанию для работников юстиции

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) подготовил особое предложение к 22 ноября - Дню работников юстиции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Работники вышеупомянутой структуры, получающие свои зарплаты с помощью пластиковых карт МБА, получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 20 ноября по 30 ноября.

Кредит суммой до 15 тыс. манатов выдается до 36 месяцев с годовой процентной ставкой со скидкой в 2% начиная с 25%. До 5 тыс. манатов поручитель не требуется. Оформление кредита без комиссии.

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. При оформлении кредита также возможно подключиться к системе "Автоматический платеж", что позволит осуществлять ежемесячные погашения не посещая банк.