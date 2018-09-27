Международный банк Азербайджана объявил 100 победителей стимулирующей лотереи для владельцев карт VISA

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана 25 сентября 2018 года в 17:00 разыграл призовой фонд стимулирующей лотереи для держателей карт VISA в прямом эфире на официальной странице Банка в Facebook.

Победители кампании, проводимой в период с 1-го августа по 15-ое сентября,были выбраны при помощи специального программного обеспечения в случайном порядке.

Лотерея была проведена одним тиражом в 6 этапов. В целом, 100 участников лотереи стали победителями. Поэтапно 50 участников выиграли по 100 манатов, 30 участников – 300 манатов, 15 участников – 500 манатов. Два победителя стали обладателями iPhone 8, и еще двое получили iPhone X. Участник, занявший первое место, получил приз в 5000 манатов от Международного Банка Азербайджана.

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Победители могут получить свои призы, обратившись в головной офис Международного Банка Азербайджана (Город Баку, ул. Низами 67) в течение 90 дней. С результатами лотереи можно ознакомиться в таблице.

Результаты лотереи будут напечатаны в газете "Xalq".

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.