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    ​Международный Банк Азербайджана начинает сотрудничество с футбольным клубом "Ювентус"

    На базе Интер Арены откроется Академия футбола Ювентус

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана (МБА) с целью поддержки развития футбола в стране приступает к сотрудничеству с одним из известных футбольных клубов мира "Ювентус".

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках соглашения между МБА и действующим чемпионом Италии планируется совместное проведение ряда мероприятий в Азербайджане, первым из которых станет открытие Академии футбола "Ювентус" на базе "Интер Арены" в Баку. Основной целью создания этой академии является оказание поддержки развитию детского футбола в Азербайджане и улучшение уже имеющейся инфраструктуры футбольного клуба «Интер».

    Сотрудничество с клубом "Ювентус", признанным во всем мире, также открывает широкие возможности продвижению продуктов и услуг МБА на международном уровне с использованием бренда "Ювентус" в своих публикациях, а также размещения баннеров на официальном сайте клуба. МБА намерен и далее поддерживать реализацию проектов, направленных на развитие спорта в стране.

    В сообщении говорится, что МБА намерен продолжить проекты поддержки развития азербайджанского футбола. 

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