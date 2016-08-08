​Международный Банк Азербайджана начинает сотрудничество с футбольным клубом "Ювентус"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Международный Банк Азербайджана (МБА) с целью поддержки развития футбола в стране приступает к сотрудничеству с одним из известных футбольных клубов мира "Ювентус".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках соглашения между МБА и действующим чемпионом Италии планируется совместное проведение ряда мероприятий в Азербайджане, первым из которых станет открытие Академии футбола "Ювентус" на базе "Интер Арены" в Баку. Основной целью создания этой академии является оказание поддержки развитию детского футбола в Азербайджане и улучшение уже имеющейся инфраструктуры футбольного клуба «Интер».

Сотрудничество с клубом "Ювентус", признанным во всем мире, также открывает широкие возможности продвижению продуктов и услуг МБА на международном уровне с использованием бренда "Ювентус" в своих публикациях, а также размещения баннеров на официальном сайте клуба. МБА намерен и далее поддерживать реализацию проектов, направленных на развитие спорта в стране.

В сообщении говорится, что МБА намерен продолжить проекты поддержки развития азербайджанского футбола.