Международный банк Азербайджана - лидер по количеству платежей посредством карт VISA

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В первом квартале 2017 года Международный банк Азербайджана (МБА) стал лидером по проведению безналичных рассчетов картами VISA. Об этом сообщили Report в банке.

В связи с этим банк удостоился специального сертификата от компании VISA International. Награда была вручена МБА на мероприятии в Bilgah Beach Hotel с участием представителей банковского сектора и партнеров VISA.

Напомним, что МБА первым в стране предоставил услуги безналичных платежей и, не изменяя традициям, постоянно развивает это направление. На сегодняшний день число активных пластиковых карт банка составляет 1,3 млн единиц. Сеть банкоматов МБА насчитывает 760 единиц и является крупнейшей в Азербайджане. Число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11 650 единиц.

Международный банк Азербайджана постоянно развивает инфраструктуру электронного банкинга с целью расширения объема безналичных платежей в стране. МБА стал первым банком в Азербайджане, внедрившим технологии бесконтактной оплаты посредством карт VISA PayWave и MasterCard PayPass.

МБА также впервые в стране совместно с Visa International начал применение политики нулевой ответственности клиента (Zero liability).

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937, и посредством официальной страницы в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.