Международный банк Азербайджана добавил функцию Mailbox к услуге корпоративного интернет-банкинга

Баку. 4 декабря REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана расширил функционал линейки электронных банковских услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, добавив к услуге Интернет-Банкинга функцию Mailbox. Эта функция предоставляет возможность проведения официальной переписки между банком и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Большинство документов теперь можно получить или предоставить не приходя в банк. Клиент может отсканировать и отправить необходимые документы в банк посредством Mailbox или получить документ от банка в режиме онлайн. Для подключения к этой услуге клиент должен обратиться в филиал, где открыт его счет.

Услуга Интернет-Банкинга Международного банка Азербайджана предоставляет возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться рядом нижеперечисленных услуг:

- Контроль над банковским счетом;

- Выписка со счета;

- Переводы внутри страны;

- Внутрибанковские переводы;

- Переводы за пределы Азербайджана;

- Массовые платежи;

- Загрузка зарплатного файла;

- Налоговые выплаты;

- Выплаты НДС;

- Конверсионные операции.

Директор департамента развития корпоративного бизнеса Банка Ульви Гасымов отметил, что банк продолжает реализацию мероприятий с целью расширения доступа корпоративных клиентов к инновационным возможностям: "Мы стараемся сделать продукты и услуги более доступными и простыми в использовании".

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 38 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.