Международный банк Азербайджана дал старт новой кампании

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) запускает новые кампании под лозунгом “Hər Kəsə YAY”.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках первой кампании, которая продлится да 14 июля, клиенты, приобретающие пластиковые карты VISA/MasterCard Gold, VISA/MasterCard Platinum посредством интернет-страницы банка www.ibar.az, получат в подарок туристическую страховку на 14 дней. Клиенту не нужно идти в страховое агенство, т.к. оформление страхового полиса будет осуществляться в банке. Каждый клиент может воспользоваться данной кампанией лишь раз.

Для онлайн заказа пластиковых карт необходимо пройти по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/cards/#status-cards