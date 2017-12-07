Международные резервы Турции сократились на 6,5 млрд долларов за неделю

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ На прошлой неделе золотовалютные резервы Турции снизились на 6 501 млн долларов или 5,46%, составив 112 444 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это следует из еженедельного отчета Центрального банка Турции (TCMB).

Согласно отчету, за неделю с 24 ноября по 1 декабря валютные резервы TCMB сократились на 6 495 млн долларов или 6,74%, до 89 855 млн долларов, запасы золота - на 6 млн долларов или 0,03%, до 22 589 млн долларов.

Напомним, что золотовалютные резервы TCMB достигли максимума 28 августа 2017 года (120 369 млн долларов), а минимума 28 апреля (102 735 млн долларов).

Аналитическая группа Report прогнозирует, что золотовалютные резервы Турции продолжат сокращаться на этой неделе в результате падения цен на золото.