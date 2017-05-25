Международные резервы Турции продолжают сокращаться

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 13 по 19 мая сократились на 407 млн долларов или 0,39% и составили 105,023 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период запасы золота в стране увеличились на 41 млн долларов или 0,23% и составили 18,009 млрд долларов, валютные резервы сократились на 448 млн долларов или 0,51%, составив 87,014 млрд.

По сравнению с показателем на 1 января 2017 года золотые резервы выросли на 28,17%, валютные сократились на 5,47%. Совокупные резервы по сравнению с началом года сократились на 1,02%.

Напомним, что золотовалютные резервы Турции на прошлой неделе сократились на 500 млн долларов или 0,47%. Отметим, что за отчетную неделю нерезиденты приобрели на рынке ценных бумаг Турции облигации на 505 млн долларов.