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Международные резервы России за неделю сократились на 6,2 млрд долларов

Международные резервы России за неделю сократились на 6,2 млрд долларов Международные резервы России на 14 июня составили 596,2 млрд долларов.
Финансы
20 июня 2024 г. 17:19
Международные резервы России за неделю сократились на 6,2 млрд долларов

Международные резервы России на 14 июня составили 596,2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Банк России.

По состоянию на 7 июня международные резервы равнялись 602,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на 6,2 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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