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Международные резервы России за неделю снизились на 14 млрд долларов

Международные резервы России за неделю снизились на 14 млрд долларов Международные резервы РФ на 29 апреля 2022 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3% (или на 14 млрд долларов).
Финансы
6 мая 2022 г. 19:30
Международные резервы России за неделю снизились на 14 млрд долларов

Международные резервы РФ на 29 апреля 2022 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3% (или на 14 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 29 апреля составили 593,1 млрд, сократившись за неделю на 14 млрд долларов, или на 2,3%, в основном в результате отрицательной переоценки", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 22 апреля 2022 года международные резервы находились на уровне 607,1 млрд долларов.

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Версия на английском языке Russia's international reserves down $14 billion over the week

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