Международные резервы России за неделю снизились на 14 млрд долларов

Международные резервы РФ на 29 апреля 2022 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3% (или на 14 млрд долларов).

Международные резервы РФ на 29 апреля 2022 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,3% (или на 14 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 29 апреля составили 593,1 млрд, сократившись за неделю на 14 млрд долларов, или на 2,3%, в основном в результате отрицательной переоценки", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 22 апреля 2022 года международные резервы находились на уровне 607,1 млрд долларов.