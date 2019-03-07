Международные резервы России выросли на 2 млрд долларов за неделю

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ За неделю международные резервы России выросли на 2,3 млрд долларов и на 1 марта составили 482,8 млрд долларов против 480,5 млрд долларов на 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщается на сайте регулятора.

"Объем международных резервов за неделю вырос на 2,3 млрд долларов, или на 0,5% в результате положительной переоценки, и на 1 марта составил 482,8 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.