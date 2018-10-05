Международные резервы России снизились

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Международные резервы России по состоянию на 1 октября составили 459,163 млрд долларов против 460,615 млрд долларов на 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, за сентябрь резервы снизились примерно на 1,5 млрд долларов или на 0,3%.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2018 год до 55 млрд долларов США.

Чистый отток капитала из России в период с января по август 2018 года вырос в 2,8 раза и составил 26,5 млрд долларов США.