Международные резервы Нацбанка Грузии снизились в сентябре

Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 сентября 2023 года составили 5 273,2 млн долларов.

Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 сентября 2023 года составили 5 273,2 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, говорится на сайте Национального банка Грузии.

За сентябрь резервы снизились на 163,6 млн долларов, а с начала года - на 371,7 млн долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.

Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 млн долларов.

За 2022 год резервы выросли на 628,1 млн долларов, а за 2021 год - на 361,3 млн долларов.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,8 млрд долларов, говорится на сайте регулятора.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,8 млрд долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,2 млрд долларов).

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), - 449,8 млн долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,7 тыс. долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 1,6 млн долларов.