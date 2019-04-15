​Международные переводы в более чем 100 различных валютах от МБА

Международный Банк Азербайджана, учитывая потребности своих клиентов, предоставил физическим лицам возможность осуществления банковских переводов в зарубежные страны в большинстве мировых валют.

Теперь каждый клиент может легко осуществлять международные переводы в более чем 100 мировых валютах, используя новую услугу "Мультивалютные переводы", предлагаемую Международным банком Азербайджана. Для этого клиентам достаточно предоставить соответствующие документы, связанные с переводом за границу, и выбрать желаемую валюту. Услуга доступна в любом отделении и филиале Международного Банка Азербайджана.

Как известно, Международный банк Азербайджана имеет наибольшее число корреспондентских счетов среди банков, действующих в стране, и именно поэтому Банк будет продолжать регулярно предоставлять своим клиентам новшества в этой сфере.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.