AccessBank внес ясность в вопрос сокращения кредитования международными финансовыми организациями - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "AccessBank всегда сотрудничал на высоком уровне с международными финансовыми организациями, и это сотрудничество до сих пор успешно продолжается. За 13 лет деятельности ни разу не было случаев преждевременного отзыва кредитов финансовыми структурами".



Об этом сообщили Report в AccessBank, внося ясность в вопрос сокращения кредитования со стороны финансовых учреждений и международных организаций по результатам отчета за 9 месяцев текущего года.

"Сокращение объемов кредитования со стороны финансовых учреждений и международных организаций в третьем квартале 2015 года связано с истечением срока действия контрактов с этими организациями. Банк обладает высокой ликвидностью, поэтому не видит необходимости в продлении этих кредитных соглашений", - говорится в информации.

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Согласно отчету ЗАО AccessBank за 9 месяцев 2015 года, финансовые учреждения и международные организации в третьем квартале 2015 года отозвали часть своих средств из банка.

Как сообщает Report, в третьем квартале 2015 года финансовые учреждения и международные организации отозвали из AccessBank 61 605 тыс. манатов или 10,75% выданных ими кредитов. Из этих денег 53,6 млн. манатов приходится на долю финансовых учреждений, 8 млн. манатов - международных организаций.