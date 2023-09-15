Международные аудиторы обсуждают новый подход к понятию отчетности

Сегодня в Баку при совместной организации Счетной палаты и Аудиторской палаты начала работу международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность", посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанс

Сегодня в Баку при совместной организации Счетной палаты и Аудиторской палаты начала работу международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность", посвященная 100-летнему юбилею Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, основной целью проведения конференции является обмен мнениями и выработка рекомендаций по новому подходу к понятию отчетности в условиях перехода к модели устойчивого развития, изучению и применению международного опыта в области построения системы отчетности и контроля, включающей, наряду с финансовыми показателями, нефинансовые, экологические, социальные и другие факторы.

В конференции принимают участие более 150 делегатов, представляющих такие авторитетные международные структуры, как Европейская федерация бухгалтеров и аудиторов (EFAA), Ассоциация привилегированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), а также 11 стран – Азербайджан, Турцию, Россию, Казахстан, Грузию, Латвию, Литву, Македонию, Италию, Индию, Францию.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Натиг Амиров, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Палаты аудиторов, профессор Вахид Новрузов приветствовали гостей, пожелали успехов в работе конференции.

Н.Амиров зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

На следующий день, 16 сентября, запланирован визит участников конференции в Центр Гейдара Алиева, обмен опытом по нормативной правовой базе, методическому обеспечению, организации и регулированию аудита с представителями аудиторских и бухгалтерских структур зарубежных стран и знакомство с городом Баку.