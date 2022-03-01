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Международное агентство S&P понизило рейтинг ВТБ до "ВВ+

Международное агентство S&P понизило рейтинг ВТБ до "ВВ+ Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка ВТБ до "ВВ+" с "BBB-", а также поместило его на пересмотр с возможностью понижения и приостанавливает его.
Финансы
1 марта 2022 г. 09:28
Международное агентство S&P понизило рейтинг ВТБ до ВВ+

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка ВТБ до "ВВ+" с "BBB-", а также поместило его на пересмотр с возможностью понижения и приостанавливает его.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство понизило долгосрочный рейтинг лондонской компании ВТБ — VTB Capital PLC — до "BB" с "BB+", поместило его на пересмотр с возможным понижением и приостанавливает его.

"Включение Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Банка ВТБ и "ВТБ Капитал" в свой список заблокированных может оказать существенное влияние на деятельность этих организаций и профиль финансовых рисков. Мы приостановили наши рейтинги банка ВТБ и "ВТБ Капитал" после их включения в список. Мы рассмотрим статус приостановки и можем восстановить рейтинги, если санкции OFAC будут сняты", — поясняет S&P.

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Версия на английском языке S&P downgrades VTB Bank rating to "BB+"

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