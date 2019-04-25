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Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн

Международные резервы России за неделю сократились на $700 млн
Резервы снизились вследствие отрицательной переоценки

Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,1% "вследствие отрицательной переоценки, частично компенсировавшейся покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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