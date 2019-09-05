Международные резервы России за неделю выросли до $530,5 млрд

Международные резервы России на 30 августа 2019 года составили 530,5 млрд долларов, что на 2,8 млрд долларов (на 0,5%) выше уровня неделей ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Банк России.

Рост резервов, по информации регулятора, произошел "в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.