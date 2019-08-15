Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили 527,1 млрд долларов, что на 10,2 млрд долларов выше уровня неделей ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Банк России.

Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в 500 млрд долларов.

Рост резервов на 2%, по информации регулятора, обусловлен "преобладавшим воздействием положительной переоценки, подкрепленным покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота".

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.