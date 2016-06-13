​Международная страховая компания закрыла все филиалы

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ ОАО "Международная страховая компания" приостановила деятельность филиалов в Гяндже, Сумгайыте и Шеки. Об этом сообщили Report в компании.

По информации, филиалы закрыты в рамках мероприятий по оптимизации расходов. Таким образом, компания больше не имеет филиалов.

В настоящее время продажа страховых продуктов Международной страховой компании осуществляется только в головном офисе по адресу: г.Баку, Ясамальский район, ул. Дж.Джаббарлы, 56. Обращения в связи со страховыми случаями принимаются как в головном офисе компании, так и в Хатаинском офисе по адресу: г.Баку, Ясамальский район, ул. Наджафгулу Рафиева, 17/26.

Напомним, что Международная страховая компания создана в 2002 году. Международному банку Азербайджана принадлежит 100% акций компании.